Днями в Києві відбувся 2­й Міжнародний торговельний форум, що об’єднав представників органів державної влади, бізнесу, міжнародних партнерів та експертної спільноти для обговорення реалізації Експортної стратегії України до 2030 року, розвитку торгівлі та інтеграції України до єдиного ринку Європейського Союзу.

Відкриваючи форум, віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка наголосив, що український бізнес продемонстрував здатність адаптуватися до безпрецедентних викликів повномасштабної війни та продовжує розвиватися попри значні руйнування виробничих потужностей і логістичні обмеження. За його словами, ухвалення Експортної стратегії України до 2030 року — важливий етап формування державної політики підтримки експорту на основі практичного досвіду бізнесу та його потреб. Віцепрем’єр­міністр нагадав, що розвиток торгівлі, промислової політики та виробництва нині дедалі більше розглядають як взаємопов’язані елементи економічного розвитку держави.

У межах заходу Тарас Качка взяв участь у панельній дискусії «Торговельна політика України в період вступу до ЄС», присвяченій розвитку зовнішньої торгівлі, регуляторним змінам для бізнесу та перспективам інтеграції української економіки до європейського економічного простору.

Окрему увагу було відведено впливу вступу України в ЄС на зовнішню торгівлю та доступ українських компаній до міжнародних ринків. Тарас Качка наголосив, що європейська інтеграція — найбільший економічний проєкт для України.