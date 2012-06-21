У Єдиній державній електронній базі з питань освіти на сьогодні подано та зареєстровано 1,1 мільйона заяв вступників, з яких електронних — 727 тисяч, паперових — 383 тисячі. Про це директор держпідприємства «Інфоресурс» Оксана Бєлік повідомила на брифінгу, присвяченому підсумкам першого тижня вступної кампанії в Україні.
Фахівець зазначила, що сервіс реєстрації електронних кабінетів працює у штатному режимі, зареєстровано та апробовано 162 тисячі електронних кабінетів.
У 5 тисяч зареєстрованих електронних заяв встановлено статус «потребує уточнення», що означає прийняття заяви до розгляду вишу, але вона потребує уточнень, оскільки містить некоректні дані, повідомляє УНІАН. Як додав генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров, усі системи для проведення вступної кампанії працюють нормально.
Найпопулярніший заклад вищої освіти серед вступників цього року — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «право».
«ТОП-5 вишів за кількістю поданих електронних та паперових заяв. На першому місці — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, до якого подано понад 35 тисяч заяв. На другому — Національний університет «Львівська політехніка», подано понад 32 тисячі заяв. Львівський національний університет імені Івана Франка — майже 32 тисячі заяв», — зазначила Оксана Бєлік.
На четвертому місці, за її словами, — Київський національний торговельно-економічний університет — понад 31 тисяча заяв, а на п’ятому — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» із понад 28 тисячами.
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