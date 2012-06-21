Нечисті на руку люди були скрізь і в усі часи. Уявіть собі, що навіть у Старому Заповіті є згадки про корупцію. Фразеологічний словник української мови тлумачить вислів «нечистий на руку» як схильний до злодійства, шахрайства, хабарництва і т. ін. Разом з тим важко собі уявити, що той, хто покликаний боротися з корупцією, скажімо, працівники правоохоронних органів чи фіскальної служби, грішить хабарами.

Однак реальність нині, на жаль, така, що нечисті на руку трапляються й там. Як розповіли у відділі внутрішньої безпеки головного управління ДФС у Черкаській області, нинішнього року до органів прокуратури спрямовано 17 матеріалів для надання правових висновків щодо дій податкових та митних працівників. За цими матеріалами відкрито 5 кримінальних проваджень стосовно працівників ДФС щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, трьом повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 367 ч. 2 Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Щодо двох працівників складено протоколи про вчинення корупційного правопорушення, вони оштрафовані судом.

За словами начальника відділу внутрішньої безпеки головного управління ДФС у Черкаській області Володимира Капури, за 11 місяців поточного року відділ провів 939 профілактичних заходів для упередження вчинення посадовими особами ДФС області та митниці корупційних правопорушень. Унаслідок 149 службових розслідувань і перевірок керівництву державних податкових інспекцій області внесено 89 подань для вжиття заходів реагування стосовно підлеглих працівників. 84 працівників фіскальної служби області притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 26 звільнено з органів ДФС. 23 працівникам винесено офіційні застереження про недопущення вчинення протиправних дій.

Задокументовано два факти передачі громадянами неправомірної вигоди (хабара) працівникам фіскальної служби. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень та розпочато два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369 ч. 3 КК України.

Крім того, військова прокуратура Черкаського гарнізону та ГУ Національної поліції в Черкаській області скерували до суду три обвинувальні акти стосовно осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, тобто взяли хабар, для прийняття відповідних рішень.

Вилікувати нас від корупції буде дуже непросто. Уже стало традицією давати, брати хабарі й не дотримуватися законів. Згадаймо сковородинське: «Всяк, хто не маже, то дуже скрипить, хто не лукавить, то ззаду сидить… ».

— Тільки сім місяців живу в Україні, — поділився знайомий підприємець, — але мені вже кілька разів натякали на те, що треба «щось дати». До цього я шість років прожив у Німеччині та чотири — в Америці і жодного разу нікому не носив презентів, та й приводу ніхто для цього не давав. Чиновники там дуже дорожать своєю репутацією.