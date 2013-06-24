У Києві відбулося обговорення проєкту Стратегії розвитку культури в Україні на 2025—2030 роки

На заході, який організували Міністерство культури та стратегічних комунікацій і Національний центр «Український дім» за сприяння Офісу підтримки відновлення, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький презентував проєкт Стратегії розвитку культури.

«Стратегія визначатиме ключові напрями розвитку культури України в контексті сучасного стану суспільства та економіки й окреслить основні цілі до 2030 року. Наша з вами культурна політика має стати однією з надважливих для досягнення довгострокових цілей, а мета у нас одна: перемогти й відбудувати», — сказав міністр.

Захід об’єднав представників культурної спільноти в Україні, урядовців, депутатський корпус та міжнародних партнерів для напрацювання пропозицій до основного документа, де буде зафіксовано пріоритетні напрями спільної роботи всіх учасників екосистеми культури.

Під час панельної дискусії учасники обговорили роль держави, інституцій культури та громадянського суспільства в реалізації стратегії.

Заступник керівника Офісу Президента Олена Ковальська наголосила, що культура — елемент національної безпеки.

«Культурна дипломатія та розвиток міжнародної складової української культури — один з найважливіших пріоритетів у нашій роботі. Побудова системної роботи, організація календаря подій та заходів — також необхідні елементи. Крім того, актуальним залишається напрацювання українського контенту та продуктів вищої якості — таких, якими ми пишатимемося», — зазначила вона.

Заступник міністра закордонних справ Мар’яна Беца акцентувала на важливості культурної дипломатії в умовах війни. Її головна мета — сформувати позитивний образ України як країни сміливих, вільних і креативних людей з багатою культурою та історією. Це сприятиме не лише нашій перемозі, а й інтеграції української культури у світові процеси.

«Безумовно, нам, всім міністерствам, треба єднатися, щоб ізолювати росію у спорті, культурі, галузі освіти й науки. Питання подальшої ізоляції росії набуває особливого значення», — переконана представниця МЗС.

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів про важливість осмислення ролі культури як фундаментального компонента існування людства і спільноти. Адже культура не лише фіксує важливі моменти історії, а й створює простір для спільних цінностей, творчості та взаємодії.

«Проведення публічних консультацій і дискусій — справді важливий крок, який започаткувало Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Бо це ключовий і першочерговий етап у формуванні спільної стратегії», — зазначила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі.

Учасники обговорення працювали у п’яти командах над кожною стратегічною ціллю. Вони такі: «Зміцнення людського капіталу через культурні практики», «Захист, збереження та примноження культурної спадщини», «Згуртування громад через культуру», «Відновлення та модернізація інституцій та інфраструктури через культуру» та «Інтеграція української культури як активного учасника і рівноправного партнера глобальних культурних процесів». Усі ці напрацювання узагальнюватиме МКСК.

Джерело: Міністерство культури та стратегічних комунікацій