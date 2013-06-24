Система надання соціальних послуг в Україні з початку повномасштабного вторгнення російської армії зазнала змін. Ініційовані Міністерством соціальної політики й затверджені урядом доповнення до певних законодавчих актів дозволяють отримати необхідну допомогу тим, хто її потребує, за спрощеним механізмом, тобто набагато швидше, повідомляє пресслужба відомства.

Але надходять запитання, які потребують додаткового роз’яснення. Чи можна отримати послугу натуральної допомоги на тимчасовому місці проживання, якщо під час евакуації загубились документи?

Відповідь: можна. В умовах воєнного часу можна оформити будь-яку соціальну послугу без пред’явлення паспорта: натуральну допомогу, догляд вдома, догляд у стаціонарній установі, надання притулку, консультування, соціальний супровід сімей з дітьми, транспортні послуги… Обмежень закон не передбачає. Відсутність паспорта чи інших документів для отримання послуг екстрено (кризово) не є перешкодою. Документи, яких не вистачає, заявник може подати після скасування воєнного стану, а надавач послуг допоможе відновити їх у разі втрати.