Міністерство енергетики схвалило дорожню карту розвитку розумних мереж. Вона передбачає впровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми. Це потрібно для того, щоб зробити її більш збалансованою та захищеною, стійкішою в умовах воєнних ризиків.КЗгідно з дорожньою картою, відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів планують здійснювати із застосуванням розумних технологій.

«Українська енергосистема — невід’ємна частина європейської, отже вона має розвиватися та модернізуватися за європейськими стандартами. Упровадження технології розумних мереж дасть змогу оптимізувати виробництво, передачу та споживання електроенергії, що стимулюватиме до зменшення її втрат», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Упровадження технології розумних мереж дасть змогу зменшити втрати електроенергії в електромережах загалом в Україні на 6 млрд кВт•год щороку. Також це позначиться на зменшенні річного індексу SAIDI (показник тривалості перерв в електропостачанні) орієнтовно до 100 хвилин.

Дорожня карта розвитку розумних мереж передбачає активний розвиток систем автоматичного моніторингу, контролю, регулювання та захисту мереж, систем вимірювання і збирання інформації, зокрема систем розумного обліку електроенергії, значну увагу приділятимуть кібербезпеці.

Дорожня карта — етап реалізації концепції впровадження розумних мереж в Україні, яку уряд ухвалив за поданням міністра енергетики Германа Галущенка. Окремі оператори системи розподілу, зокрема державні Хмельницькобленерго, Запоріжжяобленерго, Харківобленерго, Миколаївобленерго, вже реалізують пілотні проєкти з розвитку розумних мереж, повідомляє Міністерство енергетики.