Зусилля органів влади всіх рівнів у розв’язанні проблеми підтоплення шахт ДП «Первомайськвугілля» вилилися в розпорядження Кабінету Міністрів «Про виділення коштів на здійснення першочергових невідкладних заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку із затопленням шахт Первомайсько-Стаханівського вугледобувного регіону Луганської області». Йдеться про суму 131 мільйон гривень. Та варто зазначити: ці кошти будуть використані не лише на ліквідацію надзвичайної ситуації, а й на розвиток вугільної галузі.
«Урядовий кур’єр» неодноразово (торік у №41, №190 та 20 березня цього року у №53) писав про підвищення рівнів у затопленій шахті «Голубівська» (неконтрольована територія) з перевищенням рівнів у гідравлічно пов’язаних шахтах «Первомайська» (непідконтрольна територія) і «Родіна» у напрямку до шахти «Золоте» (українська частина області). У лютому 2018 року ці обставини створили загрозу аварійного збільшення водоприпливу до шахти та аварійного затоплення гірничих виробок та призвели до виникнення надзвичайної ситуації техногенного й еколого-техногенного походження.
«Наші гірники на межі можливостей відкачували й відкачують воду, яка прибуває з підтоплених шахт на окупованій території. Ситуація загрожувала не тільки техногенно-екологічною катастрофою, а й затопленням шахт на підконтрольній території. А це вже соціальна катастрофа, адже йдеться про шахтарів та членів їхніх сімей, а це, як мінімум, 15 тисяч людей. На жаль, на окупованій території цієї катастрофи не вдалося уникнути. Людей, яких позбавили засобів до існування, використовують у війні проти України. Я дякую за державницьку позицію і підтримку українського уряду», — зазначив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.
Задля подолання катаклізму треба побудувати систему водовідливу на шахті «Золоте». Цим питанням протягом майже трьох років займалися керівництво шахти, обласна влада та профільне міністерство. Торік уряд надав 86 мільйонів гривень на будівництво комплексу водовідведення. Однак тодішньому керівництву шахти вдалося освоїти лише 13 мільйонів гривень, це трохи більше, ніж 15% спрямованої суми. Було підготовлено майданчик під будівництво та закуплено перше обладнання. Цьогоріч роботу з надання коштів було активізовано. Голова Луганської ОДА тримає питання на особистому контролі, оскільки стабільна робота шахт позначається на економічному та соціальному житті області.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»