Зростання ВВП у січні 2025 року оцінюється на рівні 1,5%. Переробна галузь, внутрішня торгівля та будівництво продовжували демонструвати позитивну динаміку. Однак у сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення його собівартості. Також зафіксовано падіння у видобувній галузі та на транспорті. Причини — зупинення роботи шахт у Донецькій області на лінії зіткнення та збої в постачанні електроенергії через масовані ракетні атаки.

«Уповільнення темпів зростання економіки в січні відбулося через зменшення активності експортерів. Але високе бюджетне фінансування компенсувало тимчасове падіння обсягів експорту товарів. Ключовими чинниками зростання стали: відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту доріг на аварійних ділянках, будівництво житла. Високими лишалися закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК, а це стимулювало збільшення виробництва в машинобудуванні», — повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Нагадаємо, у грудні 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 1,7%. Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року, — 2,7% за рік, повідомляє Мінекономіки.