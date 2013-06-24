У січні 2025 року українська економіка виросла на 1,5%. Драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість, а також внутрішня торгівля, — повідомив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев, передає Урядовий портал.

«Уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів. Але високе бюджетне фінансування компенсувало тимчасове падіння обсягів експорту товарів. Ключовими факторами зростання стали: відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту доріг на аварійних ділянках, будівництво житла. Також високими лишались закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК, а це своєю чергою стимулювало збільшення виробництва у машинобудуванні», — розповів Олексій Соболев.

Зростання ВВП у січні 2025 року оцінюється на рівні 1,5%. Переробна галузь, внутрішня торгівля та будівництво продовжували демонструвати позитивну динаміку. Водночас в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва. Також зафіксовано падіння у видобувній галузі та на транспорті. Причини — зупинка роботи шахт у Донецькій області, які розміщені на лінії зіткнення. Також спостерігались збої у постачанні електроенергії через масовані ракетні атаки.

Нагадаємо, у грудні 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 1,7%. Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року – 2,7% за рік.