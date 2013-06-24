За підсумками 10 місяців українська економіка зросла на 4,2%. Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість, — повідомив Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев, передає пресцентр Урядовий портал.

«Завдяки реалізації програм відновлення та підвищенню попиту на будівельні роботи продовжує демонструвати висхідну динаміку галузь будівництва. Серед драйверів зростання економіки країни також транспорт — насамперед завдяки стабільній роботі зернового коридору. Нарешті, попит на продукцію переробної промисловості, зокрема сектору ОПК, зумовлює зростання в цій галузі», — розповів Олексій Соболев.

Зростання ВВП в жовтні 2024 року до жовтня 2023-го зафіксоване на рівні 1,3%. Транспорт, переробка та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку. Водночас в сільському господарстві було падіння. Причина — ранній збір врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збір окремих сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, у вересні 2024 року зростання ВВП було зафіксоване на рівні 3,8%, а за дев’ять місяців - 4,5%, що в цілому відповідає оновленому урядовому прогнозу.