Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Глава держави привітав Марка Карні із вступом на посаду та подякував за підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності, а також відзначив внесок Канади у військову допомогу, підтримку енергетики та спільну з партнерами роботу для наближення справедливого і тривалого миру.

Одна із ключових тем розмови — посилення тиску на росію. Прем’єр-міністр поділився своїм баченням того, як необхідно збільшити санкції проти москви. Володимир Зеленський і Марк Карні також обговорили гуманітарний аспект гарантій безпеки для України, який охоплює відновлення нашої держави та підтримку економіки після війни.

Окрему увагу було відведено українській тематиці під час головування Канади у «Групі семи». Серед іншого йшлося про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ G7, яка відбулася 12—14 березня в Канаді, і сильне підсумкове комюніке. Президент України та Прем’єр-міністр Канади домовилися взаємодіяти в різних форматах і на різних рівнях, щоб зробити співпрацю ще більш предметною та практичною. Обговорили також розвиток двосторонніх відносин, повідомляє Офіс Президента.