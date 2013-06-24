Україна працює з НАТО над посиленням протиповітряної оборони, постачанням боєприпасів і масштабуванням виробництва українських дронів. Головне — це рішення, які відповідають стратегії оборони України та дають прямий результат на полі бою.

Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони Михайла Федорова з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві. Головною темою зустрічі було зміцнення протиповітряної оборони України.

Михайло Федоров подякував НАТО та союзникам за підтримку в питінні ППО. Окремо очільник Міноборони наголосив на важливості механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), який дає змогу швидко забезпечувати Україну критично необхідним озброєнням. Для країни це один із головних інструментів захисту міст, критичної інфраструктури та цивільного населення від російських повітряних атак.

Україна перехоплює ініціативу в усіх доменах війни. Зокрема, на землі Сили оборони проводять операції з деокупації територій і кілька місяців поспіль знищують більше російських військових, ніж ворог здатен набрати. Проте головним викликом залишається балістика. росія не здатна перемогти на полі бою, тож продовжує бити по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Саме тому доступ до ракет для Patriot та розвиток нових спроможностей проти балістичних загроз залишаються пріоритетом.

Міністр і Генеральний секретар обговорили плани щодо подальшої підтримки України. Під час засідання у форматі «Рамштайн» у червні Україна очікує на внески партнерів за напрямами, які відповідають ключовим пріоритетам оборони: внески в програму PURL; постачання ракет PAC­3 через механізм JUMPSTART; снаряди підвищеної дальності через чеську ініціативу; фінансування дронів українського виробництва.

Михайло Федоров подякував Марку Рютте за координацію зусиль союзників для підготовки максимально ефективного засідання.

Окремо обговорили розвиток win­win співпраці між Україною та НАТО. Так, Україна працює над запуском ініціативи UNITE — Brave NATO для підтримки спільних оборонних проєктів.

Вітчизняне оборонне відомство продовжить працювати з НАТО та партнерами над рішеннями, які вже посилюють Україну і зміцнюють безпеку союзників, повідомляє Міноборони.