Уряд України та Міністерство внутрішніх справ підтримали ініціативу Держприкордонслужби щодо облаштування власними силами прикордонних доріг з покращеним покриттям вздовж кордону з країнами ЄС. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Прикордонна дорога – це один з важливих елементів прикордонної інфраструктури, який дозволяє забезпечувати більш якісний контроль та оперативно реагувати на зміни в обстановці. Також наявність доріг з покращеним покриттям дозволить органам охорони кордону, не тільки швидко реагувати ще й економити на витратах пального та експлуатації техніки.

Облаштування прикордонних доріг стало можливим завдяки внесеним змінам в законодавство, які передбачають виділення земельних ділянок вздовж кордону військовим частинам Держприкордонслужби.

Для облаштування західних ділянок державного кордону Держприкордонслужба безкоштовно отримає 70 тисяч тонн доменного шлаку від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», конструкторське бюро якого розробило проект такої дороги. Зазначимо, що шлаковий щебінь є екологічно безпечним матеріалом, а доставити його в прикордоння допоможе Укрзалізниця.

Сьогодні облаштування доріг уже розпочалося - протяжністю майже 35 км у Чернівецькій області та 17 км на Закарпатті. Надалі планується збудувати ще майже 700 кілометрів прикордонних доріг з врахуванням корегувань, які можуть виникнути на І етапі будівництва.

Державна прикордонна служба України формує механізми прикордонної безпеки, які відповідають європейським цінностям та стандартам.

Завдяки підтримці Уряду, та безпосередньо Міністра внутрішніх справ України, а також допомозі «Укрзалізниці» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» український кордон стане більш захищений та контрольований.