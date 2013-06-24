Вже 145 жінок завдяки Службі зайнятості навчаються професіям, де традиційно переважали чоловікиУкраїнські компанії дедалі активніше підтримують експериментальний проект Державної служби зайнятості, який сприяє залученню жінок до професій, де традиційно переважали чоловіки. Ініціатива має на меті не лише зміцнити кадровий потенціал підприємств, а й допомогти жінкам стати більш конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Завдяки проекту роботодавці отримують можливість підготувати фахівчинь для галузей із дефіцитом кадрів, а учасниці — здобути затребувану професію та гарантоване місце роботи після навчання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку дії проекту вже понад 145 жінок розпочали навчання.

До топ 5 регіонів за кількістю залучених роботодавців увійшли Івано-Франківська, Полтавська, Харківська, Львівська та Чернігівські області.

Топ 3 професії, які обрали жінки в традиційно чоловічих галузях: верстатниця деревообробних верстатів, трактористка та водійка автотранспорту.

Умови участі

Фінансування навчання у рамках проекту здійснюється коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн). Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця. Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно чоловічих, серед яких:

- водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая;

- машиністка крана;

- трактористка;

- майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

- слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.

Як долучитись до проекту

Роботодавець може подати заявку на участь у проекті як онлайн, так і офлайн.

Онлайн-заявка надсилається автоматично до центру зайнятості через офіційний портал. Після опрацювання, фахівець служби зв’яжеться з роботодавцем для уточнення деталей.

Офлайн-звернення можливе у будь-якому найближчому центрі зайнятості, де можна отримати консультацію та оформити заявку безпосередньо.