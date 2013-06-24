На захід України за вісім місяців відправилося вже 19 евакуаційних рейсів. Аби перебратися у більш безпечні регіони достатньо звернення. Транспортування та розселення безкоштовні.

«Десять громад області визнані зонами ведення бойових дій. Вони у Нікопольському, Синельниківському і Криворізькому районах. У першу чергу звідти можуть виїхати люди з інвалідністю, а також з категорії 60+», – каже начальниця відділу департаменту соцзахисту населення ОВА Ганна Счастливець.

Евакуація виключно добровільна. Бажаючі виїхати мають звернутися до селищної чи міської ради. Інформацію передадуть до обласного департаменту соцзахисту, де й сформують евакуаційні групи.

«У назначений день і централізовано вони виїжджають на захід країни. Для цих людей залізниця виділяє окремий вагон. У дорозі їх супроводжує представник громади. На місці зустрічає приймаюча сторона. Розселяють евакуйованих у санаторіях та лікарнях», – додала Ганна Счастливець.

Там людей забезпечать триразовим харчуванням і медичним обслуговуванням.

Можливістю виїхати скористалося вже понад 470 мешканців Дніпропетровщини та переселенців, котрі тікаючи від війни, зупинялися в регіоні.