Попри системні обстріли та атаки російської армії української цивільної інфраструктури, зокрема й медичної, в Україні працюють над відновленням медзакладів. Йдеться про пошкоджені українські лікарні, амбулаторії, пологові, поліклініки тощо. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За понад два роки у різних областях України повністю або частково відновлені 880 об’єктів медзакладів. З них 522 об’єкти відновлені повністю та ще 358 — частково. Це медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Найбільше обʼєктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Пріоритетом для держави залишається відновлення медичної інфраструктури, щоби забезпечити безперешкодний доступ кожного українця до якісної та потрібної медичної допомоги. Тому, попри численні атаки російської армії, МОЗ разом із партнерами працюють над відбудовою української медичної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад два роки. За цей час внаслідок обстрілів та атак росії було пошкоджено 1 619 обʼєктів медзакладів та ще 214 — зруйновані повністю й відновленню не підлягають. Найбільших пошкоджень зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Отримати інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

Крім того, від початку війни росія пошкодила 166 автівок екстреної медичної допомоги, знищила 261 та захопила 125 автівок «екстренки».