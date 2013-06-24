Українська енергосистема працює стабільно та цілісно попри постійні атаки ворога. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 14 березня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Опалювальний сезон ще не завершено, але можемо сказати, що Україна впевнено пройшла цю зиму», — зазначив Глава Уряду.

Він підкреслив, що зміцнення енергосистеми, проведення ремонтів, забезпечення захисту, виробництво нового обладнання та його імпорт, а також пошук фінансування та інвестицій для відновлення відбуваються на щоденній основі.

«Децентралізація енергосистеми також залишається одним із пріоритетних завдань. За останні 9 місяців банки видали вже більше 14 млрд грн кредитів на відновлення енергетичної інфраструктури та розбудову нових невеликих енергооб’єктів», — зазначив Глава Уряду та додав, що також видано вже більше 6 тисяч позик для громадян на встановлення альтернативних джерел енергії та інші енергетичні потреби.

Прем’єр-міністр підкреслив, що на сьогодні українська енергосистема повністю синхронізована з європейською: «У грудні 2023 року Україна остаточно стала членом «енергетичного ЄС».

Він наголосив, що важливою частиною енергетичної стійкості України стали домовленості на початку зимового періоду щодо збільшення максимальної потужності для імпорту електроенергії з Європи з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт.