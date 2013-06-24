Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина під час панельної дискусії форуму «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного» повідомила, що Україна очікує відкрити всі переговорні Кластери з Європейським Союзом до кінця поточного року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Коментуючи майбутній графік переговорного процесу, Віце-премʼєр-міністр зазначила, що затвердження дорожніх карт у сферах верховенства права та реформи державного управління є умовою для відкриття перемовин по Кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals). Дорожня карта з функціонування демократичних інституцій є важливою для забезпечення підтримки відкриття перемовин з Україною державами-членами ЄС.

«Ми сподіваємося, що в найближчі тижні Україна надасть ці дорожні карти, відповідно, у квітні ми зможемо відкрити переговори за першим Кластером, а вже у червні будемо готові відкрити наступні», – заявила урядовиця.

Зі слів Ольги Стефанішиної, Кластер 1 для України є ключовим, адже він структурує і об'єднує державу навколо надважливих напрямів, за якими країна рухатиметься в ЄС у контексті державного управління, функціонування демократичних інституцій, антикорупційної політики.

«Другий Кластер «Внутрішній ринок», по якому продовжується скринінг, також є ключовим. Якщо перший Кластер – це душа нашого майбутнього членства, то Внутрішній ринок – це його тіло», – додала Віце-премʼєр-міністр.

Окремо вона відзначила, що переговорний процес щодо вступу до ЄС обʼєднав широке коло учасників: народних депутатів та представників апарату Верховної Ради, громадські організації, представники бізнес асоціацій, аналітичних центрів.

Коментуючи виклики, що стоять на шляху перемовин, зокрема в контексті відкриття першого переговорного Кластеру, Віце-премʼєр-міністр наголосила на важливості постійної дискусії з Парламентом, зокрема щодо ухвалення законодавства, визначеного в межах нашого євроінтеграційного руху.

«По «правках Лозового» – це один з таких найбільш контроверсійних кейсів у Парламенті. Це дуже важлива дискусія, і я готова до того, що можливо, цей шлях буде довшим ніж хотілося б, але рішення буде виваженим», – відзначила Ольга Стефанішина.

Вона також повідомила, що Уряд вніс до Верховної Ради узгоджений з Європейською Комісією законопроект, який передбачає перезапуск АРМА на основі європейського досвіду.

Модератор дискусії – Сергій Сидоренко, редактор та співзасновник видання «Європейська Правда».

Захід організовано Офісом Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерством юстиції України у партнерстві з проектом «Сприяння наближенню України до ЄС у сфері верховенства права» (3*E4U), що реалізується за дорученням Федерального міністерства закордонних справ Німеччини компанією Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, а також Проектом ЄС "Право-Justice", що імплементується Expertise France.