Вважається, що хворій людині корисно багато пити – рідина допомагає виводити слиз, краще адаптує організм до високої температури, не дає патогенам накопичуватися на слизовій рота і горла. Але, виявляється, гаряче питво, всупереч поширеній думці, не допомагає людині, а уповільнює одужання при застуді.
Вчені з'ясували, що вживання гарячих рідин при застуді заважає організму боротися з інфекцією, повідомило видання «VistaNews». Особливо небезпечним на їхню думку є питво гарячих напоїв з додаванням у них меду.
«Гаряча рідина при попаданні в організм подразнює слизову рота і горла, що сприяє поширенню інфекції і гальмує процеси лікування», – заявили, зокрема, наукові фахівці.
Що стосується меду, то при температурі вище 40 ° С в ньому практично повністю руйнується діастаза – цінний фермент, який відповідає за засвоєння крохмалю. При температурі вище 60 ° Сфруктоза, що міститься в меді, починає перетворюватися в оксиметилфурфурол – речовину, що володіє канцерогенними властивостями і сприяє розвитку онкологічних захворювань шлунку і травної системи.
При застуді фахівці рекомендують пити у великих кількостях теплі напої, мінеральну воду і застиглий курячий бульйон. Особливу користь при застуді приносить питво теплого чаю з додаванням листя малини, підказали експерти.