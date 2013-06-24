Верховний Комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді побував на місці влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку. Зазначив, що навіть не має слів прокоментувати побачене. Наголосив, що представники організації прибули на місце вже через півгодини після трагедії. Аби допомогти постраждалим.

«Я дуже розлючений, тому що знову мирні жителі загинули у цій війні. Наскільки ми бачимо, це дійсно звичайний будинок і обірвані життя людей. Ми разом з іншими міжнародними організаціями продовжуємо бути тут, в Україні, разом з вами», – зазначив Філіппо Гранді.

Верховний Комісар додав, що на місці ракетної атаки перебували майже 30 фахівців регіонального представництва. Вони влаштували кілька десятків людей у шелтери. Психологи працювали із постраждалими. Загалом надали допомогу 200 людям.

В цей час майже 2 тис дніпрян зносили найнеобхідніше. Зокрема, плівку для закриття вибитих вікон, матраци, спальне приладдя, зимовий одяг.

Іноземний гість під час відвідування місця «прильоту» помітив годинник, на якому зупинився час. Зізнався, дуже шкода людей, які загинули в момент ракетного удару.

«14 січня, вихідний день. Ворожа ракета потрапляє в житлову багатоповерхівку, руйнуючи фактично два під’їзди. 46 людей загинуло. Понад 80 – постраждали. Це терор і геноцид українців», – вважає перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Він акцентував, що це звичайний спальний район. Поряд жодного військового об’єкту немає і ніколи не було.

Зазначив, що агресор руйнує цивільні, інфраструктурні та енергетичні об’єкти. Аби залишити людей без основного: тепла, світла, зв’язку, води.

«Приїзд до нас міжнародних організацій – це дуже важливо. Це, насамперед, підтримка переселенців. Їх в області зареєстровано майже 400 тис. В цьому будинку, до речі, також мешкали люди, які приїхали до нас з інших регіонів», – розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Голова облради подякував працівникам ДСНС, правоохоронцям, волонтерам та усім, хто займався ліквідацією.