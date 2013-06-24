Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні його чергового візиту на тимчасово окуповану росією Запорізьку АЕС. Глава держави подякував Рафаелю Гроссі та його команді за вже десятий візит у нашу країну за час роботи моніторингової місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій українській станції.

«Вдячний за два роки роботи МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Підтримуємо подальший моніторинг агентством ситуації на станції», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент поінформував про наслідки масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України балістичними, крилатими ракетами та дронами­камікадзе, які призвели до тимчасового відключення енергоблоків АЕС від мережі та зниження їхньої потужності.

«Обстріли критичної інфраструктури з боку рф є найбільшою загрозою для безпечного функціонування атомних станцій в Україні. Від цього передусім страждають звичайні люди», — наголосив глава держави.

Під час зустрічі обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів. Стабільне зовнішнє живлення критичне для безпеки атомних станцій.

Сторони домовилися щодо необхідності розширення мандата чинних спостережних місій МАГАТЕ на атомних станціях в Україні для забезпечення постійного моніторингу не лише стану АЕС, а й критично важливих для їхньої роботи підстанцій.

Щодо надання подальшої технічної допомоги нашій країні МАГАТЕ запевнило в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні, повідомляє Офіс Президента.