Аграрії можуть отримати державні дотації на утримання худоби: 7 000 грн за кожну корову та 2 000 грн – за козу чи вівцю. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для кого доступна програма та як подати заявку, дивіться в інфографіці.