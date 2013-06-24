Аграрії можуть отримати державні дотації на утримання худоби: 7 000 грн за кожну корову та 2 000 грн – за козу чи вівцю. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Для кого доступна програма та як подати заявку, дивіться в інфографіці.
Аграрії можуть отримати державні дотації на утримання худоби: 7 000 грн за кожну корову та 2 000 грн – за козу чи вівцю. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Для кого доступна програма та як подати заявку, дивіться в інфографіці.
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