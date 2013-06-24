Держава гарантує якісні протези і покриває їх обслуговування та ремонт. На безоплатний протез мають право усі українці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Які документи необхідні та куди звертатися – дивіться в інфографіці.
#зміниЄ
Держава гарантує якісні протези і покриває їх обслуговування та ремонт. На безоплатний протез мають право усі українці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Які документи необхідні та куди звертатися – дивіться в інфографіці.
#зміниЄ
президент україни
Урядовий портал
УКРІНФОРМ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
урядова гаряча лінія 1545
ДЕРЖБЮДЖЕТ 2021
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОРТАЛ