Держава гарантує якісні протези і покриває їх обслуговування та ремонт. На безоплатний протез мають право усі українці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Які документи необхідні та куди звертатися – дивіться в інфографіці.

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