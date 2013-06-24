Дводенна конференція «Виклики та шляхи реалізації оновлених національних завдань щодо досягнення Цілей сталого розвитку» відбулася в Києві 18—19 грудня. Захід організовано в межах проєкту «Реалізація Цілей сталого розвитку в Україні в контексті відновлення після наслідків війни та руху до європейської інтеграції» у співпраці Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні спільно із Секретаріатом Кабінету Міністрів України для обговорення механізмів досягнення Цілей сталого розвитку із залученням представників центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, бізнесу та міжнародних партнерів.

«Реалізація Цілей сталого розвитку — не лише вимога часу, а й можливість для України підвищити якість життя громадян, побудувати стійке суспільство, посилити економіку та зміцнити свою позицію на міжнародній арені. Виконання Цілей сталого розвитку узгоджується з євроінтеграційними прагненнями України, оскільки вони є частиною європейської моделі сталого розвитку. Це важливо для адаптації законодавства, залучення інвестицій і співпраці з міжнародними партнерами», — сказав, відкриваючи конференцію, Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

У конференції також взяли участь: заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, голова Державної служби статистики Ігор Вернер, заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс, заступник державного секретаря Кабінету Міністрів Олег Войтович, представники Офісу Президента та інших центральних органів виконавчої влади.

«Необхідність оновлення (актуалізації) індикаторів за Цілями сталого розвитку виникла у зв’язку зі збройною агресією росії та викликами, які постали перед Україною. Є також потреба визначення завдань до кожної Цілі та цільових значень до кожного індикатора як орієнтирів у діяльності державних органів і, відповідно, в перегляді законодавчої бази.

Секретаріат Кабінету Міністрів розробив нову версію розпорядження, яке передбачає затвердження завдань, індикаторів за Цілями сталого розвитку, визначення цільових значень та іншої інформації за індикаторами для моніторингу та забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку в Україні на період до 2030 року», — зазначив заступник державного секретаря КМУ Олег Войтович.

У новому розпорядженні було змінено підхід: до кожної Цілі визначено перелік завдань, яких раніше не було, оновлено індикатори їх досягнення. Крім цього, оновлені завдання та індикатори відповідають викликам сьогодення: з урахуванням воєнного стану, практики міністерств, Державної служби статистики України, актуальності попередніх завдань. Вони також містять питання відбудови та відновлення пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації, розмінування замінованих територій, екологічної кризи, спричиненої зокрема збройною агресією, наявності та облаштування укриттів тощо.

Джерело: Служба Міністра Кабінету Міністрів