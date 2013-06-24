Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк провели брифінг для керівників і представників іноземних дипломатичних установ в Україні, присвячений посиленню санкцій проти тіньового танкерного флоту росії. На заході були представлені Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Індія, Італія, Канада, Республіка Корея, Латвія, Литва, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Південно-Африканська Республіка, Польща, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швеція, Японія та ЄС.

Ігор Жовква зазначив, що санкційний тиск на рф — одне із ключових питань, які Президент України обговорює під час зустрічей і телефонних розмов із лідерами країн-партнерів. Він також наголосив, що ухвалені санкційні рішення дуже важливі.

«Але ми всі розуміємо, що санкційного тиску на російську нафту недостатньо, його потрібно посилювати. Застарілий танкерний флот становить загрозу для навколишнього середовища — ми побачили це під час інциденту в Керченській протоці. Це не має повторитися», — сказав заступник керівника Офісу Президента.

Владислав Власюк зауважив, що тіньовий флот рф складається з понад 600 суден, які транспортують майже 90% російської нафти. Так на експорті нафти й нафтопродуктів держава-агресор заробила 180 млрд дол. США за 11 місяців минулого року.

Торік рекордного обсягу досяг імпорт російського скрапленого газу до ЄС — 17,5 млн тонн на 7,3 млрд дол. Тому Україна очікує на повну відмову ЄС від російського СПГ в 16-му пакеті санкцій, який планують затвердити в лютому.

«Настав час перекрити нафтодоларовий потік, який підтримує агресію росії. Жорсткі санкції проти тіньового флоту — ключ до відновлення миру», — заявив Владислав Власюк.

Україна та міжнародні партнери пропонують знизити граничну ціну на російську нафту до 40 дол. США за барель, застосувати санкції до капітанів суден тіньового флоту та крюїнгових компаній, посилити контроль за наявністю відповідного страхування танкерів та використати можливості обмежити прохід танкерів, внесених до чорних списків міжнародних меморандумів портового контролю.

Уповноважений глави держави також відзначив важливість нещодавніх санкцій США та Великої Британії проти російських компаній «газпром нафта» та «сургутнафтогаз». Річний дохід від видобутої ними нафти становить приблизно 23 млрд дол. США за поточними цінами. На ці компанії припадає майже 30% російського експорту нафти морем.

Джерело: Офіс Президента