У Міловому на Луганщині чотирьом лікарям надали житло. Однокімнатні квартири з усіма зручностями та автономним опаленням зробили з колишніх стоматологічних кабінетів. За словами головного лікаря Міловського районного територіального медичного об’єднання Галини Горбаченко, квартири отримали ті, хто стояв у черзі: анестезіолог, стоматолог, онколог, а також лікар загальної практики сімейної медицини. Житло вважається службовим. Так керівництво місцевої лікарні вирішує кадрове питання, а гроші на це надходили з обласного бюджету.
«Я переїхала сюди зі Старобільська, працюю лікарем-онкологом і здійснюю управління медичним об’єднанням, — розповідає Галина Горбаченко, яка теж стала новоселом. — У нас великий дефіцит кадрів, укомплектованість лікарями — всього 72%. Із 25 лікарів вісім пенсіонерів. Тому район потребує молодих фахівців». Обласна влада вважає, що така практика дасть змогу залучити молодих спеціалістів, поліпшити охорону здоров’я. Тому принципова позиція — передавати кошти з обласного бюджету територіям. На Міловський район лише цього року було передбачено понад 25 мільйонів гривень.