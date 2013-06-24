Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся у Києві із заступником Держсекретаря США Річардом Вермою, в.о. спеціального представника США з питань економічного відновлення України. Денис Шмигаль розповів про ракетні атаки росії проти енергетичної інфраструктури нашої країни та проєкти українського уряду із захисту та відновлення енергетики.

«Ми не тільки відновлюємо та захищаємо наші енергетичні об’єкти, а й активно працюємо над розвитком децентралізованої генерації. Вдячні США за підтримку в цьому напрямі», — сказав він.

Прем’єр наголосив на важливості оперативної передачі Україні 50 мільярдів доларів від доходів заморожених російських активів. За словами Дениса Шмигаля, відповідний механізм активно опрацьовують з нашими міжнародними партнерами.

На зустрічі також були присутні представники провідних американських приватних компаній, які підтвердили свою готовність до довгострокових інвестицій в Україну.

Очільник українського уряду подякував Президентові США, Конгресу та американському народові за значну підтримку нашої держави, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.