Увімкніть двофакторну автентифікацію та будьте обережні з підозрілими повідомленнями. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Про головні ризики та прості способи захисту свого акаунту дивіться в інфографіці.
#зміниЄ
Увімкніть двофакторну автентифікацію та будьте обережні з підозрілими повідомленнями. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Про головні ризики та прості способи захисту свого акаунту дивіться в інфографіці.
#зміниЄ
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