Перший етап створення будь-якого вебсайту — це реєстрація домену. Від того, яку назву ви оберете, залежить подальша доля вашого вебсайту, наприклад, чи запам’ятають його користувачі. Тому «Урядовий кур’єр» скористався порадами фахівця і вирішив дати кілька порад тим, хто хоче створити власний інтернет ресурс, щодо того, як вибрати назву для сайту.

Основні рекомендації для створення назви при створенні власного сайту:

♦ Назву можна скласти з літер латинського алфавіту, арабських цифр від 0 до 9 та дефісу, який не можна використовувати на початку та в кінці назви.

♦ Ваше ім’я та призвіще можно перетворити на власний бренд, який стане основою для назви сайту.

♦ Назва компанії або торговельної марки — це варіант для великих компаній та організацій.

♦У назві можна використовувати ключові слова, які популярні для вашої сфери діяльності. Синоніми до цих слів також підходять для створення домену.

♦ Не варто створювати довгі назви, адже їх важко запам’ятати та правильно ввести в браузері.

♦ Для україномовної або російськомовної аудиторії можна створити домен, який написано кирилицею (IDN-домен).

Коли ви придумали влучну назву, треба ще правильно вибрати доменну зону — тобто, частинку домену, яка розташована в кінці перед першою крапкою. Наприклад, у назві google.com саме .com буде доменною зоною. Якщо першу частинку назви ви можете придумувати (наприклад, google), то зону треба обирати поміж зон, що вже існують. Проте не хвилюйтеся: варіантів доступно безліч — вам буде серед чого вибрати.

Щодо того, в якій доменній зоні реєструвати назву, треба спочатку зрозуміти, які існують варіанти:

♦ Якщо ви хочете показати сферу діяльності або тематику вебсайту, то можна вибрати тематичну зону. Наприклад, для художніх або фотогалерей підійде зона .gallery, а для сайтів технічного характеру слід подумати над зоною .tech.

♦ Для сайтів з чітко виділеною аудиторію існують національні доменні зони. Наприклад, com.ua, .fr, de — це зони, які належать Україні, Франції та Німеччині відповідно. А такі зони, як .lviv.ua, .kh.ua, .dp.ua — це регіональні зони Львова, Харкова та Дніпра.

Іноді національні зони виглядають як тематичні. Ось декілька таких прикладів: .dj належить країні Джибуті, але підійде діджеям та різним музичним сайтам як тематичний домен; .it — це домен Італії, проте його можна використати як англійське слово «it», наприклад, назва сайту justdo.it.

♦ Також існують універсальні зони, які відомі всім — .com, .info, .net, .org. Вони підходять будь-якому вебсайту, особливо якщо немає чіткої тематики або конкретної аудиторії користувачів.

Перевірити домен в усіх доменних зонах, які доступні для реєстрації, можна на сайті реєстратора:

1. Відкрийте офіційний вебсайт обраного реєстратора та знайдіть модуль пошуку доменів.

2. Введіть назву, що придумали, та запустіть пошук.

3. Перевірте результати пошуку: чи доступна назва в вибраній зоні, в яких зонах ще можна зареєструвати домен.

Оскільки кожна назва унікальна, можна подумати над варіацією у написанні, якщо вибране ім’я зайняте. Наприклад, якщо ви хотіли назву thebestwebsite.com, то варіанти можуть бути наступними: thebest-website.com, thebestsite.com, the best.website. Також можна деякі букви в назві замінити на цифри, наприклад, «o» на «0», «а» на «4», «е» на «3». Проте треба звернути увагу на те, щоб назву можна було легко прочитати та запам’ятати.

Сподіваємось, що ці рекомендації допоможуть вам обрати влучну назву для сайту.

Едуард ВИШЕНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»