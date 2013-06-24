Майбутні пенсіонери можуть подати заяву на пенсію онлайн.
Завдяки цифровізації державних послуг оформити виплату можна швидко та зручно, не виходячи з дому. Покрокова інструкція – в інфографіці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
#зміниЄ
Майбутні пенсіонери можуть подати заяву на пенсію онлайн.
Завдяки цифровізації державних послуг оформити виплату можна швидко та зручно, не виходячи з дому. Покрокова інструкція – в інфографіці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
#зміниЄ
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