Майбутні пенсіонери можуть подати заяву на пенсію онлайн.
Завдяки цифровізації державних послуг оформити виплату можна швидко та зручно, не виходячи з дому. Покрокова інструкція – в інфографіці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

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