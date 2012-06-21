«Крилата стежка» — таку назву має туристський маршрут, який цими днями відкрили представники міської влади Черкас і одного з мобільних операторів. Проект дає змогу ознайомитися з основними принадами міста без допомоги екскурсовода, а лише використовуючи смартфон з мобільним інтернетом та програмою для зчитування QR-кодів. Черкаси стали шостим містом, де реалізовано такий проект.
Логотипом цього маршруту обрано чайку — символ міста на березі Дніпра. До туристського маршруту входить 14 об’єктів, серед яких художній музей, парк «Долина троянд», пагорб Слави, Блакитний палац, сквер Богдана Хмельницького. Біля кожного з об’єктів у бруківку вмонтована спеціальна табличка з QR-кодом. Під час його зчитування людина потрапляє на сторінку з докладним описом і фото найближчого історичного чи культурного об’єкта — площі, будинку, пам’ятника. До опису пам’яток додаються посилання на детальну карту міста із зазначенням місць, де розташовані інші QR-таблички.
Перший номер у «Крилатій стежці» — Соборна площа. Тож на знак відкриття маршруту представники міської влади й оператора мобільного зв’язку урочисто заклали першу табличку на цьому місці. Загальна довжина маршруту — 4,7 км. Його можна пройти за 2—3 години.