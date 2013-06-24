Українці, які усиновили дитину, мають право на державну грошову допомогу в розмірі 41 280 грн. Заяву можна подати онлайн або офлайн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Хто має право на виплату та куди звертатися, дивіться у інфографіці.
Українці, які усиновили дитину, мають право на державну грошову допомогу в розмірі 41 280 грн. Заяву можна подати онлайн або офлайн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Хто має право на виплату та куди звертатися, дивіться у інфографіці.
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