Українці, які усиновили дитину, мають право на державну грошову допомогу в розмірі 41 280 грн. Заяву можна подати онлайн або офлайн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Хто має право на виплату та куди звертатися, дивіться у інфографіці.