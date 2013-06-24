З 1 грудня 2024 року громадяни можуть витратити 1000 грн державної допомоги на передплату періодичних медіа.

Коштами можна скористатися протягом 3 місяців після отримання через онлайн-сервіс на сайті АТ «Укрпошта».



Ліміт за оплатою:

- Карткою «єПідтримка» можна оформити передплату з доставкою з січня 2025 року на будь-яке видання вартістю до 1000 грн.



Як оформити замовлення через сервіс «Онлайн передплата»:

1. Крок 1: Зайдіть на https://peredplata.ukrposhta.ua/ та оберіть необхідне видання. Знайти видання можна за назвою,індексом, тематикою.

2. Крок 2: Вкажіть період, на який хочете оформити підписку (зараз доступна передплата на 2025 рік).

3. Крок 3: Оформіть замовлення, вказавши поштову адресу, ПІБ замовника, телефон, e-mail.

4. Крок 4: Зазначте реквізити картки «єПідтримка» та проведіть оплату, натиснувши «Оплатити».



Передплата онлайн – це безпечно, зручно та швидко!