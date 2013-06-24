Відповідне фінансування допоможе регіону біля лінії фронту, який постійно потерпає від ворожих обстрілів та є одним з головних центрів прихистку внутрішньо переміщених осіб, зберегти промисловий потенціал і розвивати малий і середній бізнес.

Під час робочої поїздки до Дніпра Президент Володимир Зеленський узяв участь у презентації економічної платформи «Зроблено в Україні».