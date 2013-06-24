Днями віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков разом із представниками дипломатичних місій працював на Харківщині. У коментарі щодо цього урядовець зокрема написав: «Разом з UNDP Ukraine / ПРООН в Україні, посольствами Данії, Естонії, Швеції, Франції, Польщі побачили наочно те, як можна підготувати місто до наступного опалювального сезону. Потребу від міста і області зведено спільними силами місцевої, регіональної влад та уряду і передано партнерам. Надихають приклади розвитку більш сталої та стійкої муніципальної інфраструктури: оновлені котельні, забезпечені сучасною німецькою технікою, когенераційні установки, приєднані до них і незамінні в разі блекаутів. Таких у місті майже 20 — надані в межах міжнародної технічної допомоги. Мережа когенераційних установок дає змогу містам мати безперебійне теплопостачання в умовах аварійних або планових відключень електроенергії.
Північна Салтівка сьогодні і два роки тому — два різні міста. Від повного спустошення та руйнування до обережного відновлення за програмою «єВідновлення», Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Фактично кожна третя заявка на відновлення житла — з Харківщини. Більш як 400 мільйонів гривень вже перераховано на термінові ремонти.
На вулицях багато молоді, родини з дітьми. Робимо все можливе для 1,3 мільйона харків’ян, які не хочуть покидати своє місто всупереч цілям ворога. Один із символів цього мирного опору — побудована за п’ять місяців перша підземна школа. Навчальний заклад має 21 класну кімнату, їдальню та кімнату-трансформатор. Школу розраховано на 450 учнів в одну зміну. Найближчим часом діти зможуть відвідувати заняття тут.
Хочу подякувати представникам дипломатичних місій, урядових та неурядових організацій за сміливість бути тут і зараз із нашим народом, з харків’янами. Регіон потребує не тільки фінансової й технічної підтримки — він потребує систем протиповітряної оборони і військової допомоги», — сказав віцепрем’єр.
Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури