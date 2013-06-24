Днями відбувся форум «Демографічне майбутнє України», під час якого представники Міністерства соціальної політики разом з фаховою спільнотою обговорили демографічні виклики для нашої країни та можливі шляхи їх подолання задля досягнення демографічної стійкості України до 2040 року. У заході взяли участь представники уряду, міжнародних організацій, народні депутати України, експерти.

Перед Україною стоять великі демографічні виклики, значно посилені війною. Серед них скорочення чисельності українців, масова міграція та внутрішнє переміщення населення, зростання чисельності людей з інвалідністю, низька народжуваність, високий рівень передчасної смертності тощо.

«Побудувати демографічне майбутнє України — непроста справа. Але це визначальний напрям політики, який формуватиме нашу країну як цілісну державу. Нині перед Україною стоїть багато викликів. Ми повинні одночасно рухатися у всіх напрямах: піднімати народжуваність, підтримувати сім’ї, підвищувати якість життя, повертати мігрантів, будувати інклюзивне суспільство тощо. Нам важливо сформувати ідею — мрію про країну, в якій хочеться жити і яку хочеться будувати. Мрію, яка б стала безумовним об’єднавчим фундаментом для всіх. І тільки тоді ми зможемо зробити наш квантовий стрибок. І тільки тоді для багатьох українців обирати Україну своїм домом стане суттєвою мотивацією», — каже міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

«Україна — країна з величезним потенціалом. Сьогодні ми говоримо про те, як побудувати країну, в якій хочеться жити. Це створення середовища, де люди можуть реалізувати свій потенціал, а молодь упевнена у своєму майбутньому в мирній процвітаючій Україні. Зрозуміло, що через війну існують серйозні обмеження для реалізації цього бачення. Але багато можна зробити незважаючи на несприятливі обставини, і ми в UNFPA готові підтримати вас у цьому починанні», — зазначила регіональний директор UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення у Східній Європі та Центральній Азії, Флоренс Бауер.

Мета Міністерства соціальної політики — забезпечити формування цілісної демографічної політики, яка дасть змогу підвищити рівень народжуваності, зменшити рівень передчасної смертності, створити умови для повернення до нашої країни мігрантів. Для цього міністерство спільно із широким колом експертів, урядових та неурядових організацій розробило проєкт Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, яку було презентовано на форумі «Демографічне майбутнє України». Стратегія передбачає комплексний підхід, спрямований на реалізацію галузевих політик, орієнтованих на підвищення народжуваності, подолання передчасної смертності та забезпечення міграційного приросту населення, і те, щоб створити достатні наскрізні умови для комфортного життя громадян.

Загальне завдання Стратегії демографічного розвитку України — забезпечити демографічну стійкість країни, що означає здатність нашого населення відповідати на демографічні виклики, підтримувати своє довгострокове відтворення та підвищення загальної якості життя громадян як передумови для поліпшення демографічної ситуації. Ознайомитись із проєктом стратегії можнана сайті Мінсоцполітики. Після доопрацювання за підсумками консультацій проєкт буде подано на розгляд уряду.

Джерело: Міністерство соціальної політики