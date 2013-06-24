Міністерство охорони здоров’я України у рамках співпраці з Європейською комісією продовжують координувати направлення та транспортування громадян України, які постраждали від військової агресії росії, для подальшого їх лікування за кордон. Про це повідомляє Урядовий портал.

Медична евакуація постраждалих українців здійснюється за допомоги міжнародних партнерів, зокрема уряду Республіки Польща, ВООЗ, БО «Лікарі без кордонів», БФ «Медична місія», транспортних бригад парамедиків із Польщі, Німеччини та інших країн.

До закордонних клінік транспортуються насамперед діти та дорослі зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, діти з онкологічною патологією, а також люди із захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування.

Алгоритммедичної евакуації за кордон наступний:

1. Рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон приймає лікар, керуючись наказом МОЗ № 574від 05.04.2022 р. «Про затвердження Критеріїв направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану та Переліку закладів охорони здоров’я, які здійснюють координацію направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану».

Рекомендовано скеровувати на продовження лікування за кордоном такі категорії пацієнтів, як:

пацієнти з травмами, отриманими внаслідок збройної агресії рф проти України, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (опіки);

діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

діти з орфанними захворюваннями.

2. Лікуючий або сімейний лікар інформує обласного координатора з медичної евакуації (зазвичай це співробітник Департаменту охорони здоровʼя (ДОЗ) або ж обласної лікарні) про своє рішення. Обласні координатори надсилають необхідні медичні висновки до команди медичної евакуації в МОЗ.

3. МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації.

4. Якщо пацієнт (чи його законний представник) дає згоду на медичну евакуацію, то МОЗ надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії.

5. МОЗ отримує через платформу Early Warning and Response System(EWRS) пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони щодо готовності прийняти пацієнтів та забезпечити необхідне лікування.

6. Координатори з медевакуації Міністерства у постійній комунікації з лікарнями, що приймають пацієнтів, узгоджують етапи і маршрути безпечного транспортування.

7. Міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України транспортують пацієнтів від лікарень у прифронтовій зоні чи на деокупованих територіях до медичних закладів Львівщини, які взяли на себе функцію медичного хабу. У цих лікарнях готують людей до медевакуації (надають меддопомогу, організовують підготовку та переклад необхідної документації).

8. Далі медичним автотранспортом чи медичними гелікоптерами/літаками українців транспортують за кордон для спеціалізованого лікування.

9. МОЗ України за сприяння міністерств охорони здоров’я країн-членів ЄС/ЄЕЗ, через платформу EWRS проводить моніторинг пацієнтів, отримує повідомлення про їх рух у клініках країн ЄС, а також запити додаткової інформації про пацієнтів тощо.

10 Після завершення лікування пацієнти мають змогу повернутися в Україну за сприяння посольств чи консульств України у відповідній країні.

Шановні українці! Якщо ви вважаєте, що ви чи рідна вам людина потребує медичної евакуації, звертайтеся, перш за все, до сімейних лікарів. Комунікація Міністерства охорони здоровʼя з сімейними лікарями триває постійно і безперервно.

Проте для ширшого доступу МОЗ запроваджує і додатковий шлях подати заявку на евакуацію. Адже через воєнні дії багато людей не завжди мають зв'язок із сімейним лікарем. Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації.

Для цього на сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі Опитування слід заповнити відповідну анкету. Далі ви отримаєте зворотний зв'язок.

Кожен випадок евакуації розглядається спеціалістами окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів, Міністерство забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами.

Транспортування та лікування українських громадян у рамках програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.

Водночас нагадуємо, що громадяни України, які перетнули кордон після 24.02.2022 року в пошуку прихистку від війни та отримали у цих країнах статус біженців/тимчасового захисту, мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами цієї країни. За посиланням можна дізнатися більш детально про медичну допомогу в окремих країнах.

Якщо ж пацієнт лікується в Україні, то видатки за лікування фінансує Національна служба здоров'я України в межах Програми медичних гарантій.

Загалом завдяки активній міжнародній підтримці та взаємодії з партнерами Міністерству вдалося забезпечити евакуацію вже понад 1 200 українців, які потребували спеціалізованої медичної допомоги чи/або реабілітації.