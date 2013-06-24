22 серпня Міністерство у справах ветеранів України відкрило прийом заяв на участь у відборі на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кандидати на посаду можуть подати заяву винятково в електронній формі через веб-платформу е-Ветеран.

Для подачі заяви Вам необхідно мати електронний підпис. Зверніться до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів і надайте заповнену реєстраційну форму, ваші паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Електронний ключ до підпису радимо зберігати на змінному носії (наприклад, на флешці).

Алгоритм подачі заяви

Крок 1. Перейдіть на веб-платформу е-Ветеран. У розділі “Електронні сервіси” натисніть «Заява на участь у відборі на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб».

Крок 2. Зазначте такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

стать;

дату народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

задеклароване/зареєстроване місце проживання або місце фактичного проживання;

серію та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

рівень і спеціальність здобутої освіти;

наявність статусу ветерана війни або особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, або постраждалого учасника Революції Гідності, або члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, або члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи загиблої (померлої) Захисниці України (за наявності);

територіальну громаду, обрану для працевлаштування на посаду фахівця із супроводу.

УВАГА! Якщо в обраній вами громаді відсутня така вакансія, система запропонує Вам стати у резерв, щоб бути у пріоритеті серед кандидатів, коли у цій громаді буде відкрито вакансію.

Якщо Ви не можете знайти бажану громаду — швидше за все реєстрацію вже закрито, або громада знаходиться на тимчасово окупованій території або там ведуться бойові дії.

згоду на проходження психологічного тестування та тестування на знання законодавства; серію та/або номер (за наявності), ким видана довідка медико-соціальної експертної комісії із зазначенням групи та причини інвалідності, дати встановлення інвалідності та дати чергового переогляду; контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти); резюме (у довільній формі).

Крок 3. Пройдіть фахове та психологічне тестування.

Крок 4. Підпишіть заяву за допомогою електронного підпису.

УВАГА! На посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб може бути працевлаштована особа, яка отримала документ(сертифікат) про підвищення кваліфікації в рамках реалізації експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2023 р.№ 652.

Про наявність у вас такого сертифіката слід зазначити під час заповнення заяви.

Кандидат може подати не більше однієї заяви. Після формування заяви — відредагувати її неможливо.

Після того, як заявку буде підписано та відправлено, заявник отримає на вказану ним електронну пошту листа з інформуванням про подальші кроки.

Зазначимо, стати фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можуть

Громадянин/громадянка України

Має рівень освіти не нижче бакалавра за галузями знань: “Освіта/Педагогіка”, “Соціальні та поведінкові науки”, “Право”, “Охорона здоров’я”, “Соціальна робота”, “Публічне управління та адміністрування”.

При рівній кількості балів перевага надаватиметься кандидатам, які мають статус ветерана війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, Захисника/Захисниці України та перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Проте, головним пріоритетом під час відбору є професійні якості кандидатів та їхня здатність надавати ефективні послуги.

Важливо!

Процес відбору на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб розпочнеться через 14 днів після завершення терміну подання заяв на участь у відборі. Тобто, з 5 до 13 вересня 2024 року.

Загалом передбачається підготувати та працевлаштувати до 11 300 фахівців із супроводу, на першому етапі — до 3000 осіб.

Відбір на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій України та територій, на яких ведуться активні бойові дії.

Послугу розроблено Мінветеранів за сприяння «Проекту підтримки Дія», що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.