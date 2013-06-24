У межах проєкту зокрема зроблено таке: 35 000 учнів молодших класів із прифронтових регіонів України отримали доступ до інноваційної технології, що допомагає долати освітні розриви та підтримувати емоційний добробут; 11 000 учителів і психологів з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей пройшли спеціальне навчання; 900 комп’ютерів було закуплено та передано у прифронтові сільські школи, що дало змогу створити 100 мобільних класів, обладнаних зарядними станціями та інклюзивними наборами для учнів з особливими освітніми потребами.

Одним із ключових досягнень проєкту стало впровадження цифрового скринінгу емоційного добробуту учнів 1—4 класів у шести прифронтових регіонах. Після аналізу підсумків Міністерство освіти і науки затвердило цю технологію для подальшого використання в освітньому процесі.

Цифровий скринінг емоційного стану став важливим інструментом діагностики, що дає змогу виявляти комплекс симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР) в дітей. У цифровий підручник eKidz.eu, який використовують для подолання освітніх втрат, інтегровано спеціальний опитувальник. Він допомагає оцінювати базові показники емоційного добробуту учнів і застосовувати ефективні психологічні методики підтримки.

Підручник eKidz.eu містить інструменти штучного інтелекту, які допомагають оптимізувати роботу вчителів та скоротити час на перевірку завдань. Навчальна книжка, яку МОН схвалило до використання ще 2022 року, входить до переліку 20 ефективних навчальних інструментів за оцінюванням UNICEF.

«Цифрова та дистанційна освіта в умовах війни для тисяч українських дітей залишається єдиною можливістю доступу до знань. Сучасні технології в поєднанні із психосоціальною підтримкою можуть стати потужним драйвером розвитку української освіти. Масштабування таких проєктів на національному рівні дасть змогу забезпечити рівні можливості для кожної дитини», — наголосив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Як зазначає доктор психологічних наук, експерт проєкту Ірина Мартиненко, дослідження, проведене на базі підручника eKidz.eu, підтвердило значний розрив у рівні знань між учнями міських і сільських шкіл. Підсумки проєкту засвідчили, що діти, які навчалися дистанційно протягом шести тижнів, змогли наздогнати однолітків, які мали змогу навчатися очно. Найбільший прогрес спостерігався в темпі читання, рівні читацького інтересу, мотивації та загальній активності учнів.

Успішна реалізація проєкту стала можливою завдяки трьом складникам: використанню цифрових інструментів у навчальному процесі; забезпеченню психосоціальної підтримки та соціально-емоційного навчання дітей; підвищенню кваліфікації вчителів та їхній менторській підтримці.

Проєкт втілила за підтримки Міністерства освіти і науки благодійна організація «100% Життя» в партнерстві з ГО «Українська посмішка» з фінансовою допомогою Гуманітарного фонду для України.

Джерело: Міністерство освіти і науки