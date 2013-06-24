Міністерство економіки України оприлюднило оновлений гайд для інвесторів із значними інвестиціями. Це довідник з актуальними інструкціями та рекомендаціями, розроблений для підприємців, які готові реалізувати в Україні інвестиційні проекти вартістю від 12 млн євро. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Оновлений гайд детально пояснює вимоги до інвестиційних проектів та заявників, включаючи необхідні документи та форму заявки. Важливою частиною гайду є покрокова дорожня карта для інвесторів, яка допоможе якісно підготувати заявку та супровідні документи перед поданням до Мінекономіки. Саме якісна підготовка заявки є першим і надзвичайно важливим кроком, адже від неї залежить, наскільки швидко її розглянуть відповідні органи і чи буде отримано висновок Мінекономіки», — підкреслив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Уряд активно працює над створенням сприятливих умов для відбудови країни. Такі ініціативи допомагають бізнесу залучати інвестиції та розвивати українське виробництво у межах політики «Зроблено в Україні». Державну підтримку можуть отримати інвестори з проектами обсягом від 12 мільйонів євро і терміном реалізації до 5 років. Пріоритет надається галузям переробної промисловості, видобутку корисних копалин, транспорту, логістики, освіти, науки, охорони здоров'я, управління відходами, а також мистецтву, культурі, туризму, спорту та електронним комунікаціям.

У гайді розміщено посилання на Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів» та інші нормативно-правові акти, які регулюють цей процес, що робить його більш зручним і зрозумілим для інвесторів.