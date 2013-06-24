Міністерство аграрної політики та продовольства спільно із проєктом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» презентували днями Стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року. Вона передбачає чітке визначення пріоритетів та створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства та сільських територій України. Стратегію розроблено з урахуванням потреби змін в агросекторі, зокрема пов’язаних з наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС та інших міжнародних зобов’язань.

Документ містить сім стратегічних цілей, кожна з яких містить візію та підцілі. Їх реалізацію передбачено до 2030 року.

Зокрема, передбачено реформування державних установ у секторі сільського господарства згідно зі спільною сільськогосподарською політикою ЄС.

Заплановано, що понад 80% державної підтримки сільського господарства надходитиме через Державний аграрний реєстр.

Передбачено ухвалення комплексної політики безпечності харчових продуктів ЄС та стандартів контролю у царині санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ), які повністю гармонізовано з вимогами ЄС.

Упроваджуватимуть програми підтримки ліквідності, державних гарантій, а також грантового фінансування, пом’якшення або часткового відшкодування витрат для подолання наслідків війни. Заплановано сприяння розвитку переробних підприємств, поліпшення доступу до досліджень, інновацій, підтримку послуг з розвитку сільського бізнесу та сільськогосподарських дорадчих послуг, цифровізація галузі.

Створення умов для розвитку сільських територій передбачає підтримку молодих фермерів та розвитку жіночого підприємництва.

Проєкт Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні до 2030 року розміщено для обговорення на сайті міністерства. Затвердження її в уряді заплановано до кінця 2024 року, повідомляє Мінагрополітики.