Війна вплинула й продовжує впливати на наш психоемоційний стан і психічне здоровʼя. У період екстрених ситуацій, однією з яких якраз є воєнні дії, у будь-кого може проявитися первинний психотичний епізод. Тобто у людини, яка раніше не мала подібних порушень, певна ситуація, події, інформація можуть спричинити небажаний вплив й прояви. Про це повідомляє Урядовий портал.

Є певні ознаки, які допоможуть зрозуміти, чи є у людини, з якою ви спілкуєтеся (зокрема, і вперше), психічні порушення. Зверніть увагу на те, ЯК людина говорить, на особливості її поведінки та реакції.

Ось кілька маркерів, що можуть свідчити про наявність порушення:

сплутане, прискорене або уповільнене мовлення, повторення одних і тих же слів і фраз, безглузді висловлювання, відповіді не по суті питань;

розсіяна увага, розгубленість, відповіді після тривалої паузи

людина розмовляє сама з собою, з уявним співрозмовником, раптово замовкає та застигає на місці, прислухається до чогось;

людина повторює стереотипні ритуали;

рухове збудження, агресивна поведінка.

Якщо вам доводиться вперше спілкуватися із людиною, в якої підозрюєте наявність психічного порушення, встановіть контакт. Запропонуйте відійти в безпечне місце та поговорити. Будьте спокійними та готовими забезпечити конфіденційність розмови, якщо про це попросять. Розпитайте саму людину або членів її сім’ї, опікунів або інших осіб, які її супроводжують, про симптоми психічного порушення та запропонуйте варіанти підтримки й допомоги. З’ясуйте, чи отримує людина професійну медичну допомогу.

Підтримайте емоційно, поділіться спостереженнями щодо ментального порушення, толерантно окресліть його прояви. Поясніть людині або її близьким/опікуну необхідність отримання професійної допомоги.

За можливості допоможіть звернутися до фахівця та переконатися, що допомога надана. Надайте контакти профільних спеціалістів, медичних та соціальних служб, гарячих ліній.

Наприклад, таких:

Гаряча лінія організації «Людина в біді» – 0 800 210 160 (безоплатно, цілодобово).

Гаряча лінія з питань попередження самогубств та підтримки психічного здоров’я – 7333 (цілодобово).

Телефон довіри Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи – (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 (цілодобово).

Якщо потрібно, допоможіть зв’язатися або супроводіть людину до необхідних спеціалістів та служб. Лікар може провести консультацію і в онлайн-форматі, а також виписати рецепти та надіслати їхні фото. За ними можна придбати препарати в аптеці.

Візьміть контакти у самої людини або її родичів/опікуна, щоб ініціювати за необхідності повторну зустріч, дізнатися про результат звернення та наданої допомоги, за необхідності – повторити направлення до фахівців.

Важливо, щоб людина мала список осіб, до яких потрібно звернутися в кризовій ситуації. Бажано мати зібрані документи, медичні виписки, рецепти, схеми лікування, довідку про інвалідність, рішення суду про часткову або повну недієздатність та відомості про призначеного опікуна.