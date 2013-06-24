Від початку повномасштабної війни, розв’язаної російською федерацією, багато українців змушені були залишити свої домівки та змінити місце проживання, через що втратили зв’язок із сімейними лікарями.

Під час воєнного стану, щоб отримати первинну медичну допомогу в іншому місті, достатньо звернутися до найближчої амбулаторії або центру первинної меддопомоги (ЦПМСД). Нову декларацію для цього укладати не потрібно. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Послуги, передбачені Програмою медичних гарантій, будуть безоплатними, як і раніше.

Наприклад, безоплатно можна отримати огляд і консультацію лікаря первинної медичної допомоги, зробити аналіз крові чи кардіограму, пройти вакцинацію, передбачену Національним календарем щеплень, отримати рецепти за програмою «Доступні ліки» чи направлення до вузьких спеціалістів тощо.

Якщо ж ви маєте бажання укласти нову декларацію, процедура залишилася такою самою, як і до війни.

Для цього з собою потрібно мати:

оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника. Якщо паспорт втрачений, Державна міграційна служба роз’яснює, що треба зробити для його відновлення;

оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження дитини, якщо укладаєте декларацію для дитини.

Лікар заповнює декларацію в електронній формі та обов'язково має її роздрукувати, щоб пацієнт перевірив дані. Якщо декларація не містить помилок, необхідно підписати два примірники. Один примірник залишається пацієнтові, інший – у медичному закладі.

При цьому, де б пацієнт не обирав лікаря – у державній лікарні, приватному центрі чи серед ФОП – порядок заповнення та подання декларації буде однаковий.

Звертаємо увагу, що під час укладання нової декларації стара анулюється автоматично.

Обирати лікаря та підписувати з ним декларацію можна необмежену кількість разів.

Проте, якщо є можливість підтримувати зв’язок зі своїм лікарем дистанційно, то телефоном чи в месенджері також можна отримати консультацію, рецепт за програмою «Доступні ліки» чи електронне направлення.