Через військову агресію російської федерації багато українців змушені були змінити місце проживання. Частина – втратили зв’язок з сімейними лікарями через свій від'їзд або від’їзд лікаря. Про це повыдомляє Урядовий портал.

Звертаємо увагу, якщо ви переїхали в інше місто чи область і потребуєте допомоги сімейного лікаря, можна звернутися у найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. Нову декларацію для цього укладати не потрібно.

Послуги, передбачені Програмою медичних гарантій, будуть безоплатними, як і раніше. Наприклад, безоплатно можна отримати огляд і консультацію лікаря первинної медичної допомоги, зробити аналіз крові чи кардіограму, пройти вакцинацію, передбачену Національним календарем щеплень, отримати рецепти за програмою «Доступні ліки» чи направлення до вузьких спеціалістів тощо.

Якщо ви живете там, де і раніше, а ваш лікар змінив місце проживання, і ви втратили з ним зв’язок, можна укласти нову декларацію з іншим лікарем.

Для цього з собою потрібно мати:

оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника;

оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження дитини, якщо укладаєте декларацію для дитини.

Лікар заповнює декларацію в електронній формі та обов'язково має її роздрукувати, щоб пацієнт перевірив дані. Якщо декларація не містить помилок, необхідно підписати два примірники. Один примірник залишається пацієнтові, інший – у медичному закладі.

При цьому, де б пацієнт не обирав лікаря – у державній лікарні, приватному центрі чи серед ФОП – порядок заповнення та подання декларації незмінний.