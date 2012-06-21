Кожен, хто стикався з потребою поміняти вікна або змонтувати засклений балкон, замислювався: а як вибрати компанію, яка засклить балкон? Як заздалегідь дізнатися, яка фірма з монтажу балконів, вікон і дверей, впорається з таким завданням краще за інших? І як бути впевненим, що компанія з монтажу вікон зробить усі роботи якісно і вчасно? Для правильного вибору підрядника слід дотримуватися кількох правил.
Критерії відбору виконавця робіт, який засклить балкон і вікна:
♦ Наявність власного виробництва – це гарантія того, що виконавець робіт із монтажу балконів і вікон не зробить посередницьких націнок, бо він є основним постачальником готової продукції.
♦ Наявність портфоліо – успішні компанії завжди покажуть вам фото зданих в експлуатацію об'єктів. Для впевненості увімкніть «Пошук за картинкою» і переконайтеся, що запропоновані для ознайомлення фотографії, не вкрадені з інших сайтів.
♦ Безкоштовний виїзд фахівця, який зробить заміри. Авторитетні в цьому сегменті компанії не візьмуть із замовника гроші раніше, ніж він визначить майбутній обсяг робіт і остаточний кошторис проекту.
Якщо всі ці умови дотримуються – це означає, що компанія, яка змонтує вікна, засклить балкон заслуговує на довіру клієнтів, і ви без сумніву зможете з нею співпрацювати. Якщо ви не впевнені з вибором як засклити вікна чи балкон, сумлінний підрядник завжди порадить найкращий варіант.