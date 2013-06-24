2024 року збереглася тенденція до поліпшення стану виконання вимог закону про державну мову. Про це йдеться у п’ятому річному звіті уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. В ньому — ґрунтовний аналіз змін до нормативно-правових актів щодо функціонування державної мови, стану реалізації державної мовної політики на центральному та регіональному рівнях, оцінка ситуації в різних сферах публічного життя: діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, судочинстві, освіті, науці, культурі, медіа, охороні здоров’я, обслуговування споживачів, книговидання та книгорозповсюдження, транспорту, реклами та інформації для загального ознайомлення. У документі — висновки та рекомендації щодо можливих шляхів розв’язання актуальних питань, які слід врахувати в діяльності Кабінету Міністрів, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

«Зростання кількості скарг на порушення мовних прав, значні результати щодо усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою — демонстрація трансформацій у суспільстві, які потребують підвищеної уваги як до динаміки мовної системи, так і якісної, позбавленої маніпуляцій і популізму мовної політики в державі», — зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.