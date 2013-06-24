Мета проекту рекомендацій — ознайомити вчителів із правилами безпечної та ефективної інтеграції штучного інтелекту в шкільну освіту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Вміння працювати зі штучним інтелектом — це навичка майбутнього. Наші діти повинні ще зі школи іти в ногу з інноваціями. Щоб навчити школярів працювати зі штучним інтелектом, спочатку нам потрібно навчити цього вчителів. Це і є головна мета рекомендацій. Документ пояснює, як освітяни можуть використовувати штучний інтелект, щоб спростити власну роботу та передати ці навички учням», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В основу проекту рекомендацій лягли найкращі міжнародні практики. До розробки документа долучилися 30 спеціалістів зі сфери освіти та науки, зокрема представники інститутів підвищення кваліфікації, університетів, шкіл та громадського сектору.

«Штучний інтелект може дещо спростити та покращити роботу вчителів. Наприклад, створювати дидактичні матеріали та допомагати формувати індивідуальні освітні траєкторії для кожного учня. Цим документом ми пояснюємо, як перетворити штучний інтелект на власного помічника. Реалізація рекомендацій допоможе трансформувати українську освіту та зробити її більш інноваційною», — підкреслив Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

Всередині проекту рекомендацій зібрані ідеї, як використовувати штучний інтелект для підготовки до уроків. Документ також містить перелік інструментів, корисних для вчителів та учнів, та приклади формування запиту до ШІ-систем. Важлива частина рекомендацій — правила безпечного використання штучного інтелекту та поради щодо мінімізації ризиків від ШІ в освіті.

Фінальний варіант рекомендацій буде надісланий закладам загальної середньої освіти на початку навчального 2024/2025 року.

Проект рекомендацій розробила робоча група експертів зі сфери освіти та науки під головуванням Міністерства освіти і науки та Мінцифри.