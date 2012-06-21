Гемоглобін є основним білком, який відповідає за перенесення молекул кисню по всьому тілу. Якщо кількість гемоглобіну зменшиться, то кров почне переносити менше кисню, а це призводить до кисневого голодування тканин і припинення роботи органів. Найважливіше стежити за гемоглобіном необхідно вагітним, адже недолік кисню у несформованого немовляти призводить до порушень розвитку плода. Людина не зможе прожити без гемоглобіну, тому важливо постійно підтримувати його рівень в нормі.
Лікарі назвали продукти, які допоможуть підвищити гемоглобін влітку, коли це найбільш важливо. Найкраще підвищать гемоглобін ті продукти, які містять найбільше заліза, наприклад, морква і буряк, так як саме в цих овочах його найбільше.
Достатньо заліза є в яловичині, м'ясі курки і свинини. Але у м'яса є свої недоліки – залізо з них повільніше і важче вбирається організмом. Тому лікар радить вживати моркву, буряк, помідори, броколі, гарбуз. У цих продуктах кількість заліза вельми висока, а всмоктування в кров відбувається набагато легше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»