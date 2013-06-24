Внаслідок війни частина українців були змушені змінити місце свого проживання та втратили звʼязок зі своїм сімейним лікарем. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Сьогодні ми надамо кілька рекомендацій щодо того, як своєчасно отримати медичну допомогу внутрішньо переміщеним українцям та, зокрема, як отримати електронний рецепт на ліки.

Для отримання електронного рецепта на ліки не потрібно укладати чи мати активну декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.

Тобто українці, які змінили місце свого проживання чи втратили звʼязок зі своїм сімейним лікарем, можуть отримати е-рецепт у будь-якого лікаря в закладі, який доступний для них за місцем перебування.

Для цього не обовʼязково укладати декларацію з сімейним лікарем, важливо лише бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Це проста процедура, яку швидко може здійснити будь-який лікар. Для цього під час візиту до лікаря вам необхідно мати документ, що посвідчує особу (це може бути внутрішній паспорт, посвідка тощо), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), якщо такий було присвоєно, або документ про відмову від його присвоєння, а для реєстрації дитини – свідоцтво про народження та документи, що посвідчують особу законного представника (батька чи матері).

Якщо ж, навпаки, ваш сімейний лікар переїхав чи змінив місце роботи – це також не є перешкодою для отримання медичної допомоги та, зокрема, рецепта на ліки.

Адже у такому разі медичний заклад має забезпечити безперервність надання послуг з первинної медичної допомоги для пацієнтів, тобто ви можете звернутися до іншого лікаря, навіть якщо у вас не укладена з ним декларація.

А коли така можливість зʼявиться – укладіть декларацію з сімейним лікарем, адже це суттєво покращує доступ до медичної допомоги, дозволяє отримувати безоплатні послуги та направлення на прийом до лікарів-спеціалістів, коли це необхідно.

Водночас нагадуємо, що є лікарі-спеціалісти, для прийому яких вам не знадобиться направлення від сімейного лікаря (наприклад, гінеколог, стоматолог, психіатр, нарколог, фтизіатр або ж лікар, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями). А за невідкладних станів ви можете звернутися до будь-якого лікаря закладу, який співпрацює з НСЗУ, теж без направлення!

Підкреслимо, що будь-який лікар (зокрема, лікар-спеціаліст будь-якої лікарні), зареєстрований в ЕСОЗ, має технічну можливість зареєструвати вас в ЕСОЗ, сформувати вам електронний рецепт на ліки чи електронне направлення.

Якщо ваш сімейний чи лікуючий лікар на звʼязку, узгодьте зручний формат комунікації, щоби отримувати повторні рецепти на рецептурні ліки дистанційно.

Так для лікування від хронічних захворювань – у разі тривалого лікування або, наприклад, у випадку рецидивуючих захворювань – лікар може виписати повторний е-рецепт дистанційно.

Для цього варто проговорити таку можливість з лікарем, а у разі необхідності – сконтактувати з лікарем в узгодженому форматі. При цьому ви лише отримаєте смс з номером рецепта та кодом його погашення, який треба повідомити фармацевту в аптеці.

Нагадуємо, що на час воєнного стану діє перехідний період, впродовж якого саме пацієнт може обрати електронний чи паперовий рецепт для придбання рецептурних ліків. При цьому перелік рецептурних ліків не змінився – всі ті ліки, що і раніше підлягали відпуску за рецептом, нині можна придбати за електронним рецептом. Як і раніше, залишаються виключення для регіонів, де йдуть бойові дії, а також на придбання ліків волонтерами для потреб медичного фронту.