Завдяки вмілим та злагодженим діям військовослужбовців 68-ої єгерської бригади було знищені чотири ворожих танки, що рухалися в колоні.Про це повідомляє на сторінці фейсбукКОС ЗСУ.

Це лише короткий епізод про відбиття одного із штурмів російськими окупантами на Авдіївському напрямку.

…Наші хлопці повертаються з позицій змучені, виснажені, але задоволені. Ще б пак! Не кожного разу і не щодня вдається підбити аж чотири ворожих танки за одну зміну.

Протитанкісти роти ПТРК бригади ім. Олекси Довбуша розповіли, що перед висуванням танкової колони, окупанти щільно крили їхні позиції з «Градів» та мінометів, так що й голови не підвести. Після цього, на позиції наших воїнів в прорив пішла колона російської бронетехніки.

Полювання за російськими танками розпочав розрахунок ПТРК у складі Олександра з позивним «Бджілка» та Віталія на псевдо «Малючок».

- Коли ворожа техніка з’явилася в полі зору, я звів бойову установку, зафіксував першу ціль…постріл і знищив її, - просто і буденно розповідає «Бджілка». – Потім взяв в приціл наступну… І знову вдалий постріл!

Секундами пізніше з сусідньої позиції до них долучився розрахунок «джавелінщиків» Павла «Орбіти» та Василя псевдо «Вира», які уразили ще два танки.

Вже за кілька хвилин силуети палаючих «аналоговнєтних» російських бронемашин прикрашали український пейзаж. Так нашим Героям вдалося зупинити російську механізовану колону і зірвати підступні плани противника.

За плечима кожного з цих воїнів ретельні тренування та значний бойовий досвід, вони вміло використовують не тільки «Джевеліни», але й «Фаготи», «Корнети» чи «Стугни». Хоча до великої війни мали звичайні цивільні професії: «Малючок» був головним майстром водоканалу, «Бджілка» і «Вир» займалися будівництвом, а «Орбіта» працював вантажником.

Цікаво, що «Орбіта» родом саме з цих країв, які наразі захищає від ворога. На початку широкомасштабного вторгнення він перевіз матір в іншу область, а сам пішов до війська, щоб зараз разом із побратимами нищити окупантів та наближати нашу Перемогу.