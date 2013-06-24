Єдиний спосіб забезпечити стійкість трансформацій України — посилити обороноздатність держави. На цьому наголосила віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, виступаючи онлайн на заході в межах щорічних зборів та бізнес­форуму Європейського банку реконструкції та розвитку, що проходить у Єревані, Вірменія. Учасники дискусії обговорили зокрема реалізацію схваленого Радою ЄС українського Плану для Ukraine Facility, а також важливість процесу інтеграції України в ЄС для забезпечення сталості трансформації країни.

«Порядок денний, пов’язаний зі вступом в ЄС, вже став головним рушієм системних і демократичних перетворень у країні й буде ключовим рушієм не тільки відновлення, а й розбудови, адаптації України як країни, економіки до її майбутнього в ЄС передовсім у межах європейського внутрішнього ринку. Це потребує величезної кількості секторальних перетворень, узгодження з європейськими правилами. Цей процес розпочнеться з початком переговорів про вступ.К

Український план — базовий набір показників, які дадуть змогу відстежувати прогрес у ключових сферах, пов’язаних з інвестиціями, стійкістю економіки тощо», — зазначила віцепрем’єр­міністр.К

Ольга Стефанішина наголосила, що процес вступу країни в Європейський Союз починається і закінчується реформами у царинах верховенства права та функціонування демократичних інститутів. Ці трансформації — насамперед вимога українського суспільства, і держава почала їх здійснювати ще 2014 року.К

Особливу увагу віцепрем’єр приділила питанням відновлення і реконструкції країни протягом усієї війни.

«Єдиний спосіб забезпечити стійкість і належне освоєння інвестицій — гарантувати безпеку і захист української економіки, а також безпеку і захист українського народу, який розбудовує цю економіку. Без протиповітряної оборони, необхідної безпеки в повітряному компоненті це буде неможливо. Будьте певні, ніщо не може підірвати нашу відданість трансформації. Але ми також повинні переконатися, що ці фінансові та інвестиційні можливості захищені, що українська протиповітряна оборона сильна», — цитує віцепрем’єр­міністра її служба.